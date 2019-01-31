На выборы президента намерены прийти почти три четверти украинцев – опрос

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Четверг, 31 января 2019, 11:54

В предстоящих выборах президента намерены принять участие 74% граждан Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в декабре 2018 социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института.

В целом 74% респондентов намерены проголосовать на выборах, при этом 32% намерены сделать это "однозначно", а 42% – "вероятно".

 

Согласно опросу, интерес к голосованию самый высокий в западной и центральной Украине и самый низкий в восточной и южной Украине.

Молодые люди, по-видимому, меньше всего заинтересованы в голосовании, и только 26 процентов заявили, что "определенно" проголосуют в отличие от 37 процентов людей в возрасте 51 год и старше.

Отмечается, что для 39% опрошенных военный конфликт на Донбассе является приоритетным фактором при выборе кандидата, дальше следуют борьба с коррупцией (16%), состояние экономики (11%), а также вопрос коммунальных платежей и тарифов (10%).

Вопрос войны на Донбассе стал определяющим фактором для отбора кандидатов во всех возрастных группах, в то время как борьба с коррупцией и тарифы более важны для украинцев среднего и старшего возраста.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 социология


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