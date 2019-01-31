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Киевсовет разорвал договора со скандальным застройщиком Осокорков – депутат

Четверг, 31 января 2019, 12:44

Депутаты Киевсовета расторгли договора аренды с ООО "Контактбудсервис", которое арендовало 5 участков на Осокорках и планировало построить там более сорока 25-этажек.

Об этом сообщает пресс-служба депутатской группы "Киевская команда".

Речь идет об участках на Осокорках, площадью почти 91 гектар, которые оказалась под угрозой застройки.

 
Фото kiev.klichko.org

"Единую зеленую зону жилого массива Осокорки, который имеет потенциал стать крупным эко-парком, хотели застроить. Если бы мы не вмешались, здесь в ближайшее время появилось бы более сорока 25-этажек – а это почти 2 млн кв.м жилья! Теперь наша цель – создать здесь парк", - прокомментировал решение глава группы Сергей Гусовский. 

 

Он напомнил, что больше 2 лет назад петиция за спасение экосистемы Осокорков и создание ландшафтного парка набрала более 11 тысяч голосов.

Сейчас участок скандальной застройки обнесен забором. Там неоднократно происходили столкновения между представителями застройщика с жителями столицы.

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Напомним:

  • 28 июля в Киеве на Осокорках произошли столкновения между противниками застройки на ул. Григоренко, 40 и полицией, в результате инцидента были задержаны два человека.
  • Участие в акции протеста, кроме жителей района и активистов, выступающих против застройки и в поддержку создания "Экопарк "Осокорки", принимали также представители организации "Нацдружины" и партии "Нацкорпус".
  • В ходе столкновений на Осокорках 28 июля сотрудник полиции распылил газ из баллончика в лицо фотокорреспондента международного агентства Associated Press Ефрема Лукацкого.
  • 17 августа 2018 года полиция Киева сообщила, что задержала несколько десятков вооруженных молодчиков на скандальной стройке на Осокорках.

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Темы: Киевземляместная власть
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