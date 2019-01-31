Киевсовет разорвал договора со скандальным застройщиком Осокорков – депутат

Депутаты Киевсовета расторгли договора аренды с ООО "Контактбудсервис", которое арендовало 5 участков на Осокорках и планировало построить там более сорока 25-этажек.

Об этом сообщает пресс-служба депутатской группы "Киевская команда".

Речь идет об участках на Осокорках, площадью почти 91 гектар, которые оказалась под угрозой застройки.

Фото kiev.klichko.org

"Единую зеленую зону жилого массива Осокорки, который имеет потенциал стать крупным эко-парком, хотели застроить. Если бы мы не вмешались, здесь в ближайшее время появилось бы более сорока 25-этажек – а это почти 2 млн кв.м жилья! Теперь наша цель – создать здесь парк", - прокомментировал решение глава группы Сергей Гусовский.

Он напомнил, что больше 2 лет назад петиция за спасение экосистемы Осокорков и создание ландшафтного парка набрала более 11 тысяч голосов.

Сейчас участок скандальной застройки обнесен забором. Там неоднократно происходили столкновения между представителями застройщика с жителями столицы.

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Напомним: