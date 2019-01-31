ЕСПЧ обязал Россию выплатить Грузии 10 млн евро

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Четверг, 31 января 2019, 13:53

Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Грузии о компенсации за депортацию грузин из России в 2006 году.

Об этом сообщает Meduza.

Отмечается, что общую сумму выплат суд определил в 10 миллионов евро.

По данным издания, суд постановил, что депортация затронула не менее 1500 граждан Грузии.

"10 миллионов евро по решению ЕСПЧ должны быть распределены между пострадавшими. Каждый, кто был депортирован, получит по 2 тысячи евро. Те, кто был незаконно лишен свободы и его условия содержания под стражей были нарушены, получат от 10 тысяч до 15 тысяч евро", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в 2006 году в Грузии по обвинению в шпионаже были арестованы четверо сотрудников российского Главного разведывательного управления. На фоне ареста офицеров ГРУ Россия начала высылать граждан Грузии  якобы за нарушение визового режима. Всего, по данным Минюста Грузии, тогда были депортированы 4634 человека.

После этого в 2015 году Грузией был направлен иск в ЕСПЧ. Сумма требований составляла более 70 миллионов евро.

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Темы: Росcия Грузия депортация суд права человека


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