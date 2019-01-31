Февраль начнется солнцем и теплом

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Четверг, 31 января 2019, 15:25

В начале последнего месяца зимы украинцев ожидает плюсовая температура воздуха, до 6 февраля на большей территории страны погода будет солнечной, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"И завтра, и в ближайшее время над Украиной - теплая влажная воздушная масса атлантического происхождения. Февраль начнется, как и завершается январь - ночью около нуля, днем ​​1+4 градуса, на юге +4+9 градусов, в Крыму до +12 градусов ", - написала синоптик.

Погода на пятницу
Погода на пятницу

Она также предупредила украинцев о туманах и небольшом дожде.

Диденко добавила, что в районах, где температура воздуха будет приближаться к нулю или чуть сползать вниз, пройдет мокрый снег.

Погода на субботу
Погода на субботу

"Теплая погода способствует таянию снега и льда, прилепляет опасные сосульки на крыши домов", - предупредила синоптик.

По ее словам, в Киеве февраль начнется теплой влажной погодой.

Ближайшей ночью около нуля, завтра днем ​​1+3 градуса, туман, морось, дождь.

 

По прогнозам Украинского Гидрометцентра, в пятницу, 1 февраля, в некоторых регионах пройдет дождь с мокрым снегом, однако на выходные будет солнечно. И в субботу, и в воскресенье температура воздуха по всей стране поднимется от 2 до 11 градусов тепла днем.

 
FB Диденко

В то же время в горах украинских Карпат по состоянию на 1 февраля сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровня).

В частности, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

В горных районах восточной части Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровня) удержится в горах западной и центральной части Закарпатской области, Львовской и Черновицкой областей.

Украинская правда

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Темы: погода Украина
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