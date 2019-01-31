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Путин: Россия готова защищать верующих в Украине

Четверг, 31 января 2019, 14:50
Путин: Россия готова защищать верующих в Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право реагировать в случае угрозы нарушения права на свободу вероисповедания в соседних странах.

Об этом он сказал на мероприятии по случаю десятилетия интронизации главы РПЦ Кирилла.

Так, комментируя создание в Украине автокефальной церкви, Путин снова пожаловался на якобы вмешательство украинских властей в церковные дела и добавил, что в России подобные действия считают "абсолютно недопустимыми".

"Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более - в соседней суверенной стране", - сказал он.

"Тем не менее, оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания", - подчеркнул Путин.

Также он поблагодарил Кирилла за "духовное кормление" российского воинства и заявил, что это якобы помогает офицерам и солдатам быть убежденным в своей "моральной правоте".

Также Путин отметил усилия главы РПц в "укреплении доверия" между странами и народами и выразил надежду, что "Русская православная церковь и впредь будет иметь действенную миротворческую силу".

Напомним:

15 декабря Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Православной церкви Украины.

5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви – и 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию. 

После избрания Епифаний призвал архиереев и верующих присоединиться к новосозданной церкви.

Церковные общины в разных областях Украины начали сообщать о своем переходе из подчинения УПЦ МП в ПЦУ. 

В настоящее время объединенная церковь насчитывает около 7000 парафий.

17 января Верховная Рада приняла закон относительно изменения религиозными общинами подчиненности.

Яна Миланова, УП

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Темы: ПутинРосcияцерковь
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