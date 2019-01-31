Львовский госслужащий требовал в участника АТО 32 тысячи долларов

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Четверг, 31 января 2019, 17:13

Чиновник Главного управления Госгеокадастра во Львовской области требовал в участника АТО 32,5 тысячи долларов взятки, за это участник АТО должен был получить земельный участок площадью 0,12 га.

Об этом 31 января сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что в четверг оперативники задокументировали факт вымогательства и получения взятки чиновником. 

 

Сейчас решается вопрос о задержании чиновника, сообщение ему о подозрении и обращения в суд об избрании меры пресечения.

Сообщается, что средства от участника АТО предназначались за передачу в собственность земельного участка площадью 0,12 га.

"Всю сумму взятки обнаружено и изъято в полном объеме при проведении осмотра места происшествия во Львове", - отметили в ведомстве. 

 

В настоящее время оперативники проводят первоочередные следственные розыскные действия.

Украинская правда

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Темы: взятка Генпрокуратура Львов земля АТО
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