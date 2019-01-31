Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Львовский госслужащий требовал в участника АТО 32 тысячи долларов

Четверг, 31 января 2019, 16:13

Чиновник Главного управления Госгеокадастра во Львовской области требовал в участника АТО 32,5 тысячи долларов взятки, за это участник АТО должен был получить земельный участок площадью 0,12 га.

Об этом 31 января сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что в четверг оперативники задокументировали факт вымогательства и получения взятки чиновником. 

 

Сейчас решается вопрос о задержании чиновника, сообщение ему о подозрении и обращения в суд об избрании меры пресечения.

Сообщается, что средства от участника АТО предназначались за передачу в собственность земельного участка площадью 0,12 га.

"Всю сумму взятки обнаружено и изъято в полном объеме при проведении осмотра места происшествия во Львове", - отметили в ведомстве. 

 

В настоящее время оперативники проводят первоочередные следственные розыскные действия.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: взяткаГенпрокуратураЛьвовземляАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
взятка
Начальник ТЦК Краматорского района подделывал документы для выезда мужчин – ГБР
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
Задержанный на взятке председатель Тернопольского облсовета вернулся на работу
Последние новости
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
Все новости...
Реклама: