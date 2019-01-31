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Волкер поддержал введение международной миссии в Азовском море

Четверг, 31 января 2019, 16:36

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил о поддержке идеи размещения наблюдателей в районе Азовского моря на украинской территории и исключительно по приглашению украинской стороны.

Об этом пишет "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, что лучший вариант заключается в том, чтобы международные наблюдатели были размещены в той части территории Украины, что не является предметом территориальных споров, и на украинских судах, причем - по приглашению украинского руководства", - сказал он.

"Наличие международных наблюдателей в дополнение к украинскому присутствию могло бы быть достаточно позитивным элементом для добавления наблюдателей за ситуацией", - сказал Волкер, отметив, что наличие наблюдателей в этом районе могло бы помочь избежать ситуаций, подобных инциденту в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Министр иностранных дел Павел Климкин ранее одобрительно отзывался о предложении министра иностранных дел Германии Хайко Мааса расширить наблюдательную миссию ОБСЕ в Украине на Азовское море. В то же время он отвергал предложение Москвы о единовременном визите наблюдателей.

Напомним, во время визита в Москву Маас заявил, что суда уже могут свободно проходить через Керченский пролив.

Европейская правда

Темы: Азовское мореЕвропаСШАРосcия
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