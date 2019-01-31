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В Наблюдательном совете НСТУ не могут назвать причину увольнения Аласании

Четверг, 31 января 2019, 18:34

В Наблюдательном совете Национальной общественной телерадиокомпании Украины не комментируют причину досрочного отстранения Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания без протокола, который опубликуют примерно через неделю.

Как сообщили Украинской правде источники, знакомые с ходом событий, повестка дня была заранее подготовлена и вопроса об отстранении Аласании в нем не было.

Предложение об отстранении Аласании несколько раз объявлял Вячеслав Козак. Он попал в комиссию по квоте "Радикальной партии". Его предложения были отклонены. Однако девять человек все же поддержали идею голосования. Именно они и проголосовали за отстранение Аласании.

Источники УП отказываются комментировать причину увольнения без протокола, который будет опубликован через 5 дней.

Собеседник УП отмечает, что у Аласании с Вячеславом Козаком и Алексеем Панычем и с другими членами наблюдательного совета НСТУ были постоянные конфликты, которые обострялись последние полгода.

"Мы уже полгода понимаем, что рано или поздно конфликты членов комиссии с Аласанией закончатся его увольнением", - отметил источник УП.

В то же время председатель Наблюдательного Совета НСТУ Татьяна Лебедева сообщила УП, что причины такого решения опубликуют в протоколе заседания.

По словам Лебедевой, протокол могут опубликовать за неделю, после согласования со всеми, кто принимал участие в заседании.

Также председатель совета ответила УП, что решение об увольнении Аласании никак не касается того, что канал не транслировал форум, на котором президент Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться на выборах 2019 года.

Напомним:

  • Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.

Украинская правда
Темы: телевидениеобщество
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