В Киеве заместитель Печерской РГА погорел на взятке в 20 тысяч гривен

В столице задержали заместителя председателя Печерской районной госадминистрации за вымогательство взятки в 20 тысяч гривен за предоставление в аренду помещений.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Материалами следствия установлено, что указанное должностное лицо, будучи одновременно председателем постоянно действующей конкурсной комиссии по проведению конкурса на право аренды имущества территориальной общины города Киева, требовал от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 20 тысяч гривен за решение вопроса о предоставлении в аренду помещений, находящихся в ведении РГА", - отмечают в прокуратуре.

Чиновника задержали в порядке ст.208 УПК после получения взятки.

Предварительная правовая квалификация преступления ч. 3 ст. 368 УК Украины.