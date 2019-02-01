Украине важно сохранять взаимодействие с МВФ после выборов - Аслунд

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Пятница, 1 февраля 2019, 06:24

Эксперт в финансовой и экономической сфере, представитель "Атлантического совета" в Вашингтоне Андерс Аслунд заявил, что Украине, независимо от результатов выборов в этом году, необходимо продолжать взаимодействие с МВФ для сохранения финансовой стабильности.

Об этом он сказал в комментарии "Укринформу".

"Сейчас Центробанк Украины укрепил свое лидерство и вводит очень строгую монетарную политику, на которую соглашается МВФ. Министр финансов также реализует требовательную фискальную политику в соответствии с требованиями Фонда", - заявил Аслунд, комментируя экономические перспективы для Украины в 2019 году, после утверждения новой программы Stand -By.

По словам эксперта, повестка дня сотрудничества Украины и МВФ пока не предусматривает много реформ, учитывая то, что в этом году украинцы будут выбирать и президента, и парламент.

"По сути, это для того, чтобы зафиксировать фискальную и монетарную политику в Украине, - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, насколько важно для Украины продолжать нынешний курс сотрудничества с МВФ после выборов, Аслунд отметил: "Конечно, роль каждой страны - это поддерживать и обеспечивать ответственную фискальную и монетарную политику, обеспечивающую взаимодействие с МВФ".

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Темы: МВФ Украина виборы
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