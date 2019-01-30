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Зеленского зарегистрировали кандидатом в президенты

Среда, 30 января 2019, 16:24
Зеленского зарегистрировали кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты экс-главу СБУ Игоря Смешко, бывшего народного депутата Инну Богословскую и артиста Владимира Зеленского.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК 30 января.

Таким образом, по состоянию на вечер среды зарегистрировано 26 кандидатов, а 51 человек подал документы на регистрацию.

В частности, как сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко, 30 января в Центризбирком принесли документы 5 человек, среди которых - политик Роман Бессмертный.

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Темы: выборы президента 2019ЦИК
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