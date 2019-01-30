Зеленского зарегистрировали кандидатом в президенты
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Среда, 30 января 2019, 17:24
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты экс-главу СБУ Игоря Смешко, бывшего народного депутата Инну Богословскую и артиста Владимира Зеленского.
Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК 30 января.
Таким образом, по состоянию на вечер среды зарегистрировано 26 кандидатов, а 51 человек подал документы на регистрацию.
В частности, как сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко, 30 января в Центризбирком принесли документы 5 человек, среди которых - политик Роман Бессмертный.
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Напомним:
- Инна Богословская перед подачей документов в Центральную избирательную комиссию принесла в банк 2,5 миллиона гривен в черном полиэтиленовом пакете.
- Шоумен Владимир Зеленский просил украинцев помочь ему с предвыборной программой и объявил конкурс на лучший фейк о себе.
Украинская правда
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