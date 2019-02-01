Facebook и Twitter заблокировали сотни аккаунтов, связанных c РФ, Венесуэлой и Ираном
Социальная сеть Facebook объявила о блокировке 783 аккаунтов за "скоординированное недостоверное поведение" в Facebook и Instagram.
Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Facebook Newsroom.
Отмечается, что страницы вели от имени жителей 26 стран мира. Но в ходе проверки выяснилось, что аккаунты связаны с Ираном, а их активность прежде всего была направлена на Ближний Восток и Южную Азию, а также США.
Согласно сообщению, на одну заблокированную страничку были подписаны около 2 миллионов человек.
Почти одновременно с этим Twitter сообщил, что удалил шесть тысяч сообщений, созданных перед промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре 2018 года.
По данным соцсети, часть аккаунтов, публиковавших сообщения, связана с Россией, Ираном и Венесуэлой.
Twitter также опубликовал архив из пяти тысяч заблокированных аккаунтов, связанных с перечисленными странами.
Напомним:
- В июле 2018 года Twitter заблокировал 2 аккаунта, связанных с 12 россиянами, уличенными во вмешательстве в выборы в США.
- В октябре 2018 года Facebook заблокировал более 800 страниц и аккаунтов перед выборами в Конгресс США.
- В ноябре 2018 года накануне выборов в США Facebook заблокировал 115 подозрительных аккаунтов.