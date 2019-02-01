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Facebook и Twitter заблокировали сотни аккаунтов, связанных c РФ, Венесуэлой и Ираном

Пятница, 1 февраля 2019, 08:31

Социальная сеть Facebook объявила о блокировке 783 аккаунтов за "скоординированное недостоверное поведение" в Facebook и Instagram.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Facebook Newsroom.

Отмечается, что страницы вели от имени жителей 26 стран мира. Но в ходе проверки выяснилось, что аккаунты связаны с Ираном, а их активность прежде всего была направлена на Ближний Восток и Южную Азию, а также США.

Согласно сообщению, на одну заблокированную страничку были подписаны около 2 миллионов человек.

Почти одновременно с этим Twitter сообщил, что удалил шесть тысяч сообщений, созданных перед промежуточными выборами в Конгресс США в ноябре 2018 года.

По данным соцсети, часть аккаунтов, публиковавших сообщения, связана с Россией, Ираном и Венесуэлой.

Twitter также опубликовал архив из пяти тысяч заблокированных аккаунтов, связанных с перечисленными странами.

Напомним:

Темы: facebookсоцсетиинтернет
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