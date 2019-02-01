Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гриценко согласился дебатировать с Садовым

Пятница, 1 февраля 2019, 10:44
Гриценко согласился дебатировать с Садовым

Кандидат в президенты от партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что дал согласие на проведение дебатов с лидером "Самопомощи", кандидатом в президенты Андреем Садовым.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, 31 января, находясь на канале "1+1", пообщался с Садовым.

"Я подтвердил готовность к публичным дебатам с ним, один на один или командами, как ему удобно. По всем вопросам государственной политики. На его 24-м канале или на любом другом", - заявил Гриценко.

Политик добавил, что Садовый пообещал подумать.

Впоследствии лидер "Самопомощи" сообщил, что дебаты стартуют на следующей неделе на радио.

"Мы договорились с Гриценко о публичных дебатах. На следующей неделе мы стартуем, старт будет на радио "НВ" первый раз", - сказал Садовый журналистам в Киеве в пятницу, передает "Интерфакс".

По его словам, в планах проводить дебаты с Гриценко каждую неделю.

"Мы договариваемся еженедельно принимать одну из тем и дебатировать, чтобы наши друзья, сторонники видели наши плюсы, наши минусы, и в таких дискуссиях наши позиции станут ближе", - подчеркнул он.

Читайте также:

Почти единый кандидат. Как Гриценко выдвинули в президенты без Садового и Вакарчука

Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Напомним:

  • Ранее кандидат в президенты Андрей Садовый заявил, что предлагает в течение февраля провести серию публичных дебатов и первому предложил подискутировать Анатолию Гриценко.
  • В июле 2018 года лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко приглашал лидера партии "Батькивщина" и нардепа Юлию Тимошенко на публичные дебаты по изменению Конституции.

Украинская правда
Темы: ГриценкоСадовыйвыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Гриценко
Четыре генерала судятся с министром обороны – Гриценко
На (про)западном фронте без перемен. Что думают об объединении Садовый, Гриценко, Залищук и Гацко
Гриценко отреагировал на российский приговор: Пусть себе беснуются
Последние новости
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
Все новости...
Реклама: