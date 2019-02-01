Гриценко согласился дебатировать с Садовым

Кандидат в президенты от партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что дал согласие на проведение дебатов с лидером "Самопомощи", кандидатом в президенты Андреем Садовым.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, 31 января, находясь на канале "1+1", пообщался с Садовым.

"Я подтвердил готовность к публичным дебатам с ним, один на один или командами, как ему удобно. По всем вопросам государственной политики. На его 24-м канале или на любом другом", - заявил Гриценко.

Политик добавил, что Садовый пообещал подумать.

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