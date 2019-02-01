Гриценко согласился дебатировать с Садовым
Кандидат в президенты от партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что дал согласие на проведение дебатов с лидером "Самопомощи", кандидатом в президенты Андреем Садовым.
Об этом он написал в Facebook.
По его словам, 31 января, находясь на канале "1+1", пообщался с Садовым.
"Я подтвердил готовность к публичным дебатам с ним, один на один или командами, как ему удобно. По всем вопросам государственной политики. На его 24-м канале или на любом другом", - заявил Гриценко.
Политик добавил, что Садовый пообещал подумать.
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Напомним:
- Ранее кандидат в президенты Андрей Садовый заявил, что предлагает в течение февраля провести серию публичных дебатов и первому предложил подискутировать Анатолию Гриценко.
- В июле 2018 года лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко приглашал лидера партии "Батькивщина" и нардепа Юлию Тимошенко на публичные дебаты по изменению Конституции.
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