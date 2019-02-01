Полк "Азов" вернулся на Донбасс

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Пятница, 1 февраля 2019, 13:56

Отдельный отряд специального назначения "Азов" вернулся на службу в зоне Операции объединенных сил в Донецкой области.

Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба "Азова".

"Бойцы нашего подразделения вернулись на передовые рубежи войны за независимость Украины и совместно с собратьями из Вооруженных сил выполняют боевые распоряжения в зоне ООС согласно приказам высшего командования", - отметили в ведомстве. 

 

Сообщается, что случай является уникальным, ведь впервые за последние годы подразделение Национальной гвардии встало на защиту Украины на "нуле".

В пресс-службе "Азова" УП сообщили, что полк будет дислоцироваться в Донецкой области, однако точного места несения службы не смогли назвать.

 

30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского сообщила, что после перерыва личный состав бригады приступил к выполнению поставленных задач совместно с бойцами "Азова".

 

Подразделение "Азов" вывели из Мариуполя летом 2016-го года, по приказу командования Национальной гвардии.

 

Украинская правда

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Темы: Донбасс Донбасс Нацгвардия


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