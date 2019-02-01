Госреестр избирателей рассказал, как проголосовать не по прописке

Граждане, которые учатся, работают или живут не по месту их регистрации, могут принять участие в выборах президента, временно изменив место голосования.

Об этом сообщает пресс-служба Госреестра избирателей.

"Если в связи с обучением, работой, выездом за границу или другими событиями избиратель не может проголосовать на выборах президента 31 марта 2019 года по зарегистрированному месту жительства, он может временно (на период их проведения) изменить место голосования", - говорится в сообщении.

Чтобы изменить адрес голосования, избирателю нужно лично подать соответствующее заявление в орган ведения Государственного реестра избирателей с указанием участка или адреса, по которому он желает проголосовать.

При себе нужно иметь паспорт, временное удостоверение гражданина Украины (если лицо недавно приобрело гражданство Украины), удостоверение военнослужащего или военный билет.

К заявлению нужно приложить документы (копии документов), подтверждающие необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса (справка с места работы или учебы; документ, подтверждающий право собственности или аренды на жилье; проездные документы, путевка в санаторий, справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица и т.д.).

"Избиратели, место прописки которых находится на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования", - говорится в сообщении.

Так же могут изменить свой избирательный адрес избиратели, которые будут находиться в день выборов за границей, или зарегистрированы за рубежом, но в день выборов будут находиться на территории Украины, или зарегистрированы за рубежом, но в день выборов будут находиться не по месту регистрации.

Если же у избирателя нет зарегистрированного места жительства, он может определить свой избирательный адрес по согласованию с центром, который ведет учет бездомных лиц или социальной службой.

Заявление необходимо подать не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, то есть до 25 марта включительно.

"Временное изменение места голосования без изменения избирательного адреса обеспечивает включение избирателя в список избирателей на соответствующем избирательном участке единоразово исключительно в день голосования – 31 марта", - отметили в Госреестре.

В случае назначения повторного голосования, избирателям, которые будут находиться не по своему избирательному адресу и захотят проголосовать, нужно будет повторно подать соответствующее заявление. Так же не позднее, чем за 5 дней до дня голосования.

Напомним: