Полиция значительно увеличила количество радаров TruCam на дорогах

1432 просмотра
Понедельник, 11 февраля 2019, 10:19

Правоохранители продолжают устанавливать радары TruCam, фиксирующие скорость на дорогах, сейчас их количество выросло на 60% до 50 единиц.

Об этом сообщает МВД в Twitter.

"Внимание! С сегодняшнего дня увеличилось количество радаров TruCam, теперь их не 30, а 50", - говорится в сообщении. 

 

Новые радары появились на Одесской трассе, Набережном шоссе в Киеве, на улицах Днепра и Харькова. 

 
 

Читайте также: "Остановить "махновщину" на дорогах, или Когда заработает фото- и видеофиксация"

Напомним:

С 8 октября 2018 года патрульная полиция начала использовать радары измерения скорости TruCam.

За 2,5 месяца работы устройств было зафиксировано более 25 тысяч случаев нарушения скоростного режима.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: полиция дороги


powered by lun.ua
По теме
ГБР ищет видео и фото с места столкновения полиции с С14 в Киеве 11 февраля 2019, 08:49
Выборы: За неделю уголовных производств стало больше на два десятка 10 февраля 2019, 19:34
Мужчине, который кричал "ложись, Бандера", готовят подозрение - Луценко 10 февраля 2019, 18:02
Все новости
Главные новости
Председателю Херсонского облсовета объявили подозрение в организации убийства Гандзюк
ГБР ищет видео и фото с места столкновения полиции с С14 в Киеве
В Вооруженных силах США назвали РФ "раненым медведем, который просто бросается"
На Житомирщине священникам, которые перешли в ПЦУ, угрожают в УПЦ МП
Все новости
исследование

Из-за чего случаются ДТП: 5 самых распространенных причин

психология

4 совета, как тренировать мозг

семья

7 признаков того, что вы крутые родители

Медицина

10 болезней, от которых защищает вакцинация

Поиск по сайту
Архив
Весь архів