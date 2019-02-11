Полиция значительно увеличила количество радаров TruCam на дорогах

Правоохранители продолжают устанавливать радары TruCam, фиксирующие скорость на дорогах, сейчас их количество выросло на 60% до 50 единиц.

Об этом сообщает МВД в Twitter.

"Внимание! С сегодняшнего дня увеличилось количество радаров TruCam, теперь их не 30, а 50", - говорится в сообщении.

Новые радары появились на Одесской трассе, Набережном шоссе в Киеве, на улицах Днепра и Харькова.

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Напомним:

С 8 октября 2018 года патрульная полиция начала использовать радары измерения скорости TruCam.

За 2,5 месяца работы устройств было зафиксировано более 25 тысяч случаев нарушения скоростного режима.