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В центре Киева подрались фаны "Динамо" и "Айнтрахта"

Четверг, 14 февраля 2019, 01:47
В центре Киева подрались фаны Динамо и Айнтрахта

Украинские и немецкие ультрас устроили массовую драку на Крещатике в Киеве.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Массовая драка прямо сейчас произошла в самом центре города - на Крещатике", - говорится в сообщении сообщества.

На Facebook-странице группы "Troublemakers & Ultras Action" сообщается, что в драке принимали участие 42 фаната "Динамо" и 70-80 болельщиков немецкой команды "Айнтрахт".

Согласно сообщению, драка длилась 5 минут.

"Украинская правда" в Threads

Темы: дракаКиевфутбол
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