В центре Киева подрались фаны "Динамо" и "Айнтрахта"
Четверг, 14 февраля 2019, 01:47
Украинские и немецкие ультрас устроили массовую драку на Крещатике в Киеве.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
"Массовая драка прямо сейчас произошла в самом центре города - на Крещатике", - говорится в сообщении сообщества.
На Facebook-странице группы "Troublemakers & Ultras Action" сообщается, что в драке принимали участие 42 фаната "Динамо" и 70-80 болельщиков немецкой команды "Айнтрахт".
Согласно сообщению, драка длилась 5 минут.