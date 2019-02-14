В центре Киева подрались фаны "Динамо" и "Айнтрахта"

Украинские и немецкие ультрас устроили массовую драку на Крещатике в Киеве.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Массовая драка прямо сейчас произошла в самом центре города - на Крещатике", - говорится в сообщении сообщества.

На Facebook-странице группы "Troublemakers & Ultras Action" сообщается, что в драке принимали участие 42 фаната "Динамо" и 70-80 болельщиков немецкой команды "Айнтрахт".

Согласно сообщению, драка длилась 5 минут.