В Крыму обыскали и забрали в ФСБ еще троих крымских татар

В поселке Октябрьское в аннексированном Россией Крыму прошли обыски в трех домах крымских татар.

Как сообщает "Крымская солидарность", в четверг утром с обысками пришли в дом Эмирусеинова Решата и его сына Рустема, в дом Арсена Абхаирова и в дом Абдулганиева Иззета и его сына Эскендера.

Как выяснилось, на Арсена Абхаирова, Эскендера Абдулгъаниева и Решата Эмирусеинова возбуждены уголовные дела по подозрению в организации и участии в деятельности запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир".

Арсена Абхаирова, Эскендера Абдулгъаниева и Рустема Эмирусеинова (сына Решата Эмирусеинова) увезли в управление ФСБ в Симферополь.

Обыск их домах завершили.

Матери Арсена Абхаирова вызвали "скорую помощи", но врачей к ней не пропустили.

К дому Эмирусеинова также вызывали "скорую помощь"

69-летний Решат Эмирусеинов – активный участник крымскотатарского движения в прошлом и настоящем.

В августе 2017 года он вышел с одиночным пикетом в поддержку Сервера Караметова. На его плакате было написано: "Путин, наши дети не террористы и не экстремисты". Позже стал посещать встречи "Крымской солидарности", в ходе которых открыто выступал с позицией несогласия с существующим давлением на крымских татар в Крыму.