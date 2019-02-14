ГБР будет расследовать, отмывала ли "Батькивщина" средства

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Четверг, 14 февраля 2019, 10:42

Суд обязал Государственное бюро расследований открыть производство относительно возможной легализации средств партией "Батькивщина" по жалобе юристов проекта "Тисни".

Об этом сообщает Bihus.Info.

В ГБР отметили, что уже начали досудебное расследование.

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Напомним:

  • Ранее расследование "Наших грошей с Денисом Бигусом" относительно партийных финансов выявило существенные несоответствия между отчетом и реальными взносами, которые осуществляли доноры ВО "Батькивщина".
  • Согласно отчетам за 2016-2017 годы, партия якобы получала по несколько тысяч гривен от пенсионеров, которые рассказывали, что на самом деле перечисляли по 2, 4 или 10 гривен.
  • Кроме того, были выявлены случаи, когда указанные в отчете доноры вообще не имели отношения к ВО "Батькивщина" и опровергали любые взносы.
  • 19 апреля 2017 года юристы "Тисни" (Bihus.Info) сообщили в Генпрокуратуру о признаках уголовного преступления, выявленных в ходе журналистского расследования.
  • Однако в ГПУ на это не отреагировали, поэтому 25 апреля юристы обратились в суд.
  • 2 июня 2017 года суд удовлетворил жалобу и обязал прокуратуру внести сведения о деле в Единый реестр досудебных расследований.
  • Позже юристы "Тисни" сообщали, что расследование по факту недостоверных данных в финансовом отчете "Батькивщины" умышленно затягивается, поскольку за 8 месяцев следователи Подольского райуправления полиции в Киеве допросили только 2 свидетелей по делу, которые подтвердили, что взносов в пользу "Батькивщины" не осуществляли.
  • После запуска Государственного бюро расследований юристы "Тисни" обратились в новосозданный орган, чтобы открыли производство по статье о возможной легализации средств.

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Темы: Батькивщина ГБР


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