Президент Петр Порошенко в 2018 году прекратил гражданство более 5,6 тысяч украинцев, а принял в гражданство Украины меньше тысячи иностранцев.

Об этом в четверг сообщают Украинские новости, ссылаясь на ответы Администрации президента и Миграционной службы.

Так, за 2018 год президентом было прекращено украинское гражданство 5637 человек.

"В результате выхода из гражданства Украины - 5105 человек, в результате потери гражданства Украины - 41 человека, из предусмотренных международными договорами Украины оснований - 491 человека", - сказано в ответе.

Приняты в гражданство Украины за это время были 988 человек.

По данным Государственной миграционной службы, украинскими гражданами в 2018 стали выходцы из 38 иностранных государств, среди которых наибольшее сирийцев, россиян и армян.

Так, 156 принятых в гражданство лиц выходцы из Сирии, 126 - из России, 109 - из Армении, а 95 были лицами без гражданства.

Также в украинское гражданство были приняты 65 выходцев из Афганистана, 50 из Молдовы, 43 из Грузии, по 39 из Азербайджана и Ирака, 38 из Узбекистана, 34 из Ирана, 33 из Ливана, 19 из Пакистана, 17 из Иордании, 16 из Египта, 15 из Беларуси, 14 из Нигерии и 11 из Турции.