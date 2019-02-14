Синоптик говорит, что к Украине подкрадывается весна

15 февраля мощный антициклон по имени Dorit подсушит воздуха в большинстве стран Европы, где будет тепло и солнечно, а атмосферный фронт с севера пригонит в Украину облака.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Поэтому у нас завтра на фоне преобладающей сухой погоды где, вероятно, вырвется небольшой мокрый снег или дождь. На юге и востоке Украины будет без осадков и светить солнышко", – отмечает она.

В Украине ночью ожидается -1-4, на Востоке -4-9 градусов, днем ​​в большинстве областей ожидается +1 +4 градуса.

В Киеве 15 февраля без существенных осадков. Ближайшей ночью предполагается -1-3 градуса, завтра днем ​​1+3 градуса.

"Из ближайшей перспективы. Советую в воскресенье забросить все домашние и рабочие дела, все, что требует закрытого помещения, и пойти на улицу в ближайший парк или просто аллейку. Будет теплый солнечный день. Из таких, что шлют веселые смс-ки от Весны", – резюмирует Диденко.