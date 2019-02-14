В Раду могут пройти 6 партий – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в начале февраля, то в парламент могли бы пройти 6 партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Среди избирателей, которые определились, за кого голосовать, 24,6% поддержали бы партию "Слуга народа", 18% – ВО "Батькивщина", 14,2% – БПП, 10,3% – "Оппозиционную платформу – "За Жизнь" , 6,3% – Радикальную партию Олега Ляшко и 6,2% – "Гражданскую позицию".

Другие партии набирают менее 4% голосов.

Опрос проходил с 31 января по 10 февраля. Методом личного интервью были опрошены 2007 респондентов, проживающих в 134 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Напомним: