В Киеве временно закроют мост Патона
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Четверг, 14 февраля 2019, 14:12
В ночь на 17 февраля закроют движение транспорта на мосту имени Патона в связи с ремонтом.
Об этом сообщает КК "Киевавтодор".
"17 февраля с 00:00 до 5:00 в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Е. О. Патона будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
"Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам и выбирать другие маршруты движения.
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