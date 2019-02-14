В Киеве временно закроют мост Патона

В ночь на 17 февраля закроют движение транспорта на мосту имени Патона в связи с ремонтом.

Об этом сообщает КК "Киевавтодор".

"17 февраля с 00:00 до 5:00 в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Е. О. Патона будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

"Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам и выбирать другие маршруты движения.