НАТО призвало Украину имплементировать выводы "Венецианки" о языке образования
НАТО призвало Украину имплементировать выводы Венецианской комиссии относительно языковых положений закона об образовании.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам двухдневной встречи министров обороны стран-членов в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".
"Этим утром союзники и украинский министр обороны Степан Полторак обсудили ситуацию с безопасностью в и вокруг Украины, в частности в Азовском море. На этом неформальном завтраке, организованном британским министром обороны Гэвином Уильямсоном, союзники выразили сильную поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности, а также призвали Россию немедленно освободить украинских военных и корабли, захваченные в ноябре ", - отметил он.
"Союзники также поощряли Украину продолжать путь реформ, в частности имплементировать рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании", - добавил он.
Генсек назвал дискуссии с Полтораком "очень хорошими".
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