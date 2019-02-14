НАТО призвало Украину имплементировать выводы "Венецианки" о языке образования

НАТО призвало Украину имплементировать выводы Венецианской комиссии относительно языковых положений закона об образовании.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам двухдневной встречи министров обороны стран-членов в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

"Этим утром союзники и украинский министр обороны Степан Полторак обсудили ситуацию с безопасностью в и вокруг Украины, в частности в Азовском море. На этом неформальном завтраке, организованном британским министром обороны Гэвином Уильямсоном, союзники выразили сильную поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности, а также призвали Россию немедленно освободить украинских военных и корабли, захваченные в ноябре ", - отметил он.

"Союзники также поощряли Украину продолжать путь реформ, в частности имплементировать рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании", - добавил он.

Генсек назвал дискуссии с Полтораком "очень хорошими".