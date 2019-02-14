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День Валентина будет праздновать половина украинцев

Четверг, 14 февраля 2019, 13:55

50% украинцев планируют праздновать День святого Валентина, а 41% не планируют.

Об этом свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг", проведенный 23 января – 3 февраля.

Как будут праздновать День Валентина
Как будут праздновать День Валентина
Рейтинг

Чаще всего планируют праздновать "День влюбленных" и дарить подарки любимым незарегистрированные супруги.

Кто будет праздновать День Валентина
Кто будет праздновать День Валентина

49% опрошенных планируют дарить подарки на День Святого Валентина, а 45% – не имеют таких намерений.

Для 40% опрошенных День святого Валентина является Днем всех влюбленных.

27% отметили, что это обычный день, для 19% – повод поздравить близких.

8% респондентов считают праздником, непонятным для традиций и культуры нашей страны.

 

Молодежь больше склонна отмечать 14 февраля, а для трети респондентов старшего возраста это обычный день.

Социологи "Рейтинга" опрашивали людей от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. 2000 респондентов опросили путем face-to-face интервью.

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

"Украинская правда" в Threads

Темы: социологияопрособществопразднования
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