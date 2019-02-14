День Валентина будет праздновать половина украинцев
50% украинцев планируют праздновать День святого Валентина, а 41% не планируют.
Об этом свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг", проведенный 23 января – 3 февраля.
Чаще всего планируют праздновать "День влюбленных" и дарить подарки любимым незарегистрированные супруги.
49% опрошенных планируют дарить подарки на День Святого Валентина, а 45% – не имеют таких намерений.
Для 40% опрошенных День святого Валентина является Днем всех влюбленных.
27% отметили, что это обычный день, для 19% – повод поздравить близких.
8% респондентов считают праздником, непонятным для традиций и культуры нашей страны.
Молодежь больше склонна отмечать 14 февраля, а для трети респондентов старшего возраста это обычный день.
Социологи "Рейтинга" опрашивали людей от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. 2000 респондентов опросили путем face-to-face интервью.
Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
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