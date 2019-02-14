ФСБ силой записала в россияне крымского татарина - украинца

Адвокат Лиля Гемеджи заявила, что задержанного после обысков в поселке городского типа Октябрьское Красногвардейского района в оккупированном Крыму Эскендера Абдулгъаниева российские силовики принудительно записали гражданином России.

Об этом она рассказала 14 февраля, передает Крым.Реалии .

"У нас был большой спор со следователем. Моего подзащитного записывали как гражданина Российской Федерации, хотя российского паспорта у него на руках нет", - рассказала защитница.

"Мы против этого возражали, поскольку был представлен паспорт гражданина Украины. Следователи это в учет не взяли и сказали, что это (гражданство России ­­– ред) было доказано какими-то материалами дела", - добавила она.

По ее словам, доводы стороны защиты о том, что на момент аннексии полуострова, статьи 5 так называемого "договора о присоединении", он должен был быть зарегистрирован в Крыму постоянно, но регистрации у него в Крыму нет, хотя он там родился и вырос.

Гемеджи добавила, что, Абдулгъаниеву задавали неформальные вопросы.

"Задавали такие вопросы как: "Почему он не служит в российской армии?". В моем присутствии, не следователем, а неизвестным лицом, предположительно сотрудником ФСБ, задавался вопрос: "Каким образом он находится в Крыму, если не является гражданином Российской Федерации?", – рассказала она.

Сообщается, что комментарии российских силовиков по этому поводу отсутствуют.

По данным издания, ранее, 14 февраля, в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района российские силовики провели обыски.

Позже, по информации объединения "Крымская солидарность" стало известно, что в управление ФСБ в Симферополь увезли Эскендера Абдулгъаниева, Арсена Абхаирова, а также Рустема Эмирусеинова.

Российская Федеральная служба безопасности утверждает, что провела в Крыму обыски у троих подозреваемых в организации и участии в ячейке "Хизб ут-Тахрир".

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.