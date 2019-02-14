Конгресс США хочет увеличить помощь Украине на 75 миллионов

В Конгрессе США предлагают увеличить на 75 миллионов долларов смету помощи, предоставляемой Украине в бюджете на 2019 год.

Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Отмечается, что в Конгрессе США представили согласованный сенатом и палатой представителей проект "Закона об ассигновании Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год".

Согласно смете Украине предусмотрено 445,7 млн долларов, что на 25 млн превышает ассигнования 2018 года.

Также предусматривается возможность выделения средств под предоставление Украине кредитных гарантий.

"Таким образом, совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году составит 695,7 млн долларов. Это на 75 млн долларов больше, чем было предусмотрено ассигнованиями 2018 года", - говорится в сообщении.