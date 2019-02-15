В Индии в результате теракта погибло 40 военнослужащих

По меньшей мере 40 индийских военных погибли в результате атаки боевиков против колонны с силовиками, следовавшей в составе колонны в подконтрольной Индии части штата Кашмир.

Об этом сообщает BBC.

Согласно сообщению полиции, машина, заполненная взрывчаткой, протаранила автобус, перевозивший войска в Сринагар.

"Машина обогнала колонну и врезалась в автобус с 44 сотрудниками на борту", - сказал BBC представитель полиции Рияз Масрур.

Взрыв произошел на строго охраняемой трассе Сринагар-Джамму, примерно в 20 км от главного города в управляемом Индией Кашмире, Сринагар.

Ответственность за атаку взяла на себя пактсанская исламистская группировка "Джаиш-э-Мухаммад".

Пакистан выразил "серьезную озабоченность" по поводу нападения на индийских военных, но отверг предположения о том, что он несет за него ответственность.

И Индия, и Пакистан претендуют на весь мусульманский Кашмир, но контролируют только его часть.