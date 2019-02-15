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Вблизи Днепра задержали вооруженных мужчин, которые сооружали блокпост

Пятница, 15 февраля 2019, 01:35

Мужчины в военной форме пытались установить блокпост на трассе Знаменка-Луганск-Изварино близ г.Новомосковска. Во время задержания у них изъяли несколько единиц оружия и спецсредства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Днепропетровской области.

Шесть человек, одетые в камуфляжную форму, сначала представились военными. В разговоре с правоохранителям они отказались назваться или предоставить удостоверение или разрешение на установку сооружения. Сообщили, что их наняли для выполнения этой работы и ждут дальнейшие указания от руководителя.

 
 

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Сейчас мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК. За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк назвал это событие провокацией.

"МВД призывает отказаться от участия в подобных незаконных действиях! Напоминаем о суровой уголовной ответственности за такие преступления! На любые попытки подрыва основ государственности реакция правоохранителей будет жесткой и адекватной!", – добавил он.

Темы: Днепропетровская областьполиция
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