Вблизи Днепра задержали вооруженных мужчин, которые сооружали блокпост

Мужчины в военной форме пытались установить блокпост на трассе Знаменка-Луганск-Изварино близ г.Новомосковска. Во время задержания у них изъяли несколько единиц оружия и спецсредства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Днепропетровской области.

Шесть человек, одетые в камуфляжную форму, сначала представились военными. В разговоре с правоохранителям они отказались назваться или предоставить удостоверение или разрешение на установку сооружения. Сообщили, что их наняли для выполнения этой работы и ждут дальнейшие указания от руководителя.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Сейчас мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК. За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.