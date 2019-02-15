В центре Львова частично обрушился жилой дом

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Пятница, 15 февраля 2019, 03:09

Во Львове на улице Лычаковской обрушилась часть трехэтажного дома.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления ДСНС.

Согласно сообщению, инцидент произошел 14 февраля в 18.15. Обвалилась часть здания, которая не эксплуатировалась (разрушены несущие стены, межэтажное перекрытие).

 
 

"В доме в начале улицы Лычаковской во Львове с первого по третий этаж обвалилась стена. Поскольку это произошло в нежилой части здания, жертв и раненых удалось избежать ", - цитирует телеканал ZIK пресс-секретаря областного управления ДСНС Виталия Туровцева.

В целях безопасности спасатели эвакуировали жителей шести квартир.

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Темы: Львов чрезвычайное происшествие


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