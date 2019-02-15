400 долларов за быструю выдачу паспортов: чиновницу ГМС взяли на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке главного специалиста одного из райотделов Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и области.

Оперативники установили, что чиновница требовала 400 долларов от местного жителя за ускорение выдачи ID-карточки и заграничного паспорта, сообщает пресс-центр СБУ.

"Сотрудники СБУ задокументировали получение злоумышленницей первой части неправомерной выгоды в размере 200 американских долларов. Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте после получения 200 долларов США – второй части взятки", – информирует ведомство.

Чиновницу Миграционной службы взяли на взятке

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Мероприятия по разоблачению противоправных действий чиновника СБУ проводило во взаимодействии с сектором по вопросам предотвращения и выявления коррупции Миграционной службы и следственным отделом Печерского управления полиции Киева, под руководством прокуратуры.