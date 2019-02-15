Двух задержанных в Казахстане украинцев, которые работали наблюдателями официальной правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека – Comitato Italiano Helsinki, депортировали из страны ночью 15 февраля.

Речь идет о Людмиле Волошиной и Валерии Явтушенко, сообщила "Громадському" медиаэксперт по безопасности журналистов Института массовой информации Ирина Земляная.

"Ночью без свидетелей и допусков адвокатов провели суды. И сейчас они летят в Киев в самолете. Телефоны выдали непосредственно при посадке. Депортация", – отметила Земляная.

О задержании украинцев стало известно 14 февраля.

ИМИ со ссылкой на Итальянскую федерацию по правам человека сообщала, что Волошину, которая находилась в Казахстане с Международной мониторинговой миссией, задержали в 17:15 по местному времени в Астане в гостинице "Комфорт". Волошина успела позвонить, но разговор прервали.

Еще одного украинского наблюдателя Валерия Явтушенко с его адвокатом Толгеном Шаиковим задержали в Астане по дороге в украинское консульство.

Представители миссии связывают задержание Волошиной с делом казахского судьи Малика Кенжалиева, который рассказал ей о том, что его уволили с должности и давят на него из-за приговора, "который был неудобен для власти Казахстана".

Представительница ИМИ предположила, что украинцев могли задержать именно потому, что им удалось пообщаться с судьей, который вынес оправдательный приговор в политическом деле.

Сама Волошина написала в Facebook: "Казахстан, до встречи! Скорой. 5 лет – то вы загнули".

В 7 утра Волошина смогла выйти на связь и сообщить, что их с Явтушенко депортируют по части 5 статьи 517 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Казахстана в области миграции, выразившееся в несоответствии деятельности целям, указанным в визе или при регистрации в миграционной карточке, или работа без справки о соответствии квалификации и т. п.).

Украинцев отправили в Киев рейсом КС405. Он ожидается в аэропорту "Борисполь" в 11:30.

Сообщается также, что решение суда уже оспаривают адвокаты правозащитников.

Осенью 2018 года в Казахстане суд оштрафовал украинского журналиста Александра Гороховского за "незаконную трудовую деятельность". Его задержали 15 сентября в одном из отелей Уральска, куда он приехал как спикер на тренинг по фактчекингу.