Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Берлине проходит крупнейшая за 7 лет забастовка общественного транспорта

Пятница, 15 февраля 2019, 09:37

Общественный транспорт Берлина утром в пятницу начал предупредительную забастовку - крупнейшую за последние семь лет.

Об этом сообщает DW.

Бастующие требуют сокращения рабочих часов и увеличения зарплаты.

Автобусы и трамваи остались в депо, станции метро закрыты. В столице Германии от забастовки пострадали сотни тысяч жителей, которые пользуются общественным транспортом. "Забастовка идет по плану", - заявил представитель профсоюза Verdi, которая призвала к протестам 14 тыс. сотрудников сферы общественного транспорта в Берлине.

Предупредительная забастовка должна прекратиться в 12:00 дня по местному времени.

По графику в Берлине работают региональные поезда и городская электричка (S-Bahn). Также в обычном режиме работают автобусы в окрестностях Берлина и паромы, которые обслуживает берлинской транспортной компании BVG.

Европейская правда 

Темы: Германиятранспортакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Германия
Германия отказалась от создания центра по ремонту танков Leopard в Польше - СМИ
В Германии подтвердили, что не передадут Украине ракеты Taurus
Германия дает Украине в помощь то, что сейчас в приоритете – Писториус
Последние новости
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
Все новости...
Реклама: