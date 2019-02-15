В Берлине проходит крупнейшая за 7 лет забастовка общественного транспорта
Общественный транспорт Берлина утром в пятницу начал предупредительную забастовку - крупнейшую за последние семь лет.
Об этом сообщает DW.
Бастующие требуют сокращения рабочих часов и увеличения зарплаты.
Автобусы и трамваи остались в депо, станции метро закрыты. В столице Германии от забастовки пострадали сотни тысяч жителей, которые пользуются общественным транспортом. "Забастовка идет по плану", - заявил представитель профсоюза Verdi, которая призвала к протестам 14 тыс. сотрудников сферы общественного транспорта в Берлине.
Предупредительная забастовка должна прекратиться в 12:00 дня по местному времени.
По графику в Берлине работают региональные поезда и городская электричка (S-Bahn). Также в обычном режиме работают автобусы в окрестностях Берлина и паромы, которые обслуживает берлинской транспортной компании BVG.
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