В Берлине проходит крупнейшая за 7 лет забастовка общественного транспорта

Общественный транспорт Берлина утром в пятницу начал предупредительную забастовку - крупнейшую за последние семь лет.

Об этом сообщает DW.

Бастующие требуют сокращения рабочих часов и увеличения зарплаты.

Автобусы и трамваи остались в депо, станции метро закрыты. В столице Германии от забастовки пострадали сотни тысяч жителей, которые пользуются общественным транспортом. "Забастовка идет по плану", - заявил представитель профсоюза Verdi, которая призвала к протестам 14 тыс. сотрудников сферы общественного транспорта в Берлине.

Предупредительная забастовка должна прекратиться в 12:00 дня по местному времени.

По графику в Берлине работают региональные поезда и городская электричка (S-Bahn). Также в обычном режиме работают автобусы в окрестностях Берлина и паромы, которые обслуживает берлинской транспортной компании BVG.

Европейская правда