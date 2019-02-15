В Берлине проходит крупнейшая за 7 лет забастовка общественного транспорта

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Пятница, 15 февраля 2019, 10:37

Общественный транспорт Берлина утром в пятницу начал предупредительную забастовку - крупнейшую за последние семь лет.

Об этом сообщает DW.

Бастующие требуют сокращения рабочих часов и увеличения зарплаты.

Автобусы и трамваи остались в депо, станции метро закрыты. В столице Германии от забастовки пострадали сотни тысяч жителей, которые пользуются общественным транспортом. "Забастовка идет по плану", - заявил представитель профсоюза Verdi, которая призвала к протестам 14 тыс. сотрудников сферы общественного транспорта в Берлине.

Предупредительная забастовка должна прекратиться в 12:00 дня по местному времени.

По графику в Берлине работают региональные поезда и городская электричка (S-Bahn). Также в обычном режиме работают автобусы в окрестностях Берлина и паромы, которые обслуживает берлинской транспортной компании BVG.

Европейская правда 

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Темы: Германия транспорт акции


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