На выходных погода порадует

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Пятница, 15 февраля 2019, 11:08

16 и 17 февраля ожидается теплая, сухая и солнечная погода.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Красавец-антициклон занимает чуть ли не всю Европу. А это значит, что почти везде будет сухо и даже солнечно. 16 февраля в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, только какой-то облезлый хвост северо-восточного фронта нагонит в Харьковскую и Сумскую облака и небольшие осадки", - написала Диденко.

Синоптик отметила, что ближайшей ночью в южной части Украины будет ощутимо холоднее, чем на севере: температура воздуха снизится до 0-5 градусов мороза, на остальной территории около нуля или небольшие "плюсы".

Днем прогнозируют +2+5 градусов, на западе +4+9 градусов.

В Киеве 16 февраля без осадков, +3+5 градусов.

 
скриншот с meteo.gov.ua

В воскресенье, 17 февраля, в столице ожидается комфортная сухая погода с температурой воздуха +6+9 градусов.

 
скриншот с meteo.gov.ua

"Не упустите замечательный день, обязательно запланируйте что-то хорошее на свежем воздухе, или отдых, или уборку, но на улице", - посоветовала Диденко.

Украинская правда

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Темы: погода


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