СБУ: Заблокировали в Днепре попытки спецслужб РФ вмешаться в выборы

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали несколько попыток российских спецслужб вмешаться в избирательный процесс в Украине.

Кураторы из РФ привлекали жителей Днепропетровской области к распространению в соцсетях фейковых провокационных материалов, которые влияют на электоральные настроения населения, утверждает СБУ.

В ходе досудебного расследования обнаружили, что житель Днепра распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также другие деструктивные материалы.

Во время проведения следственных действий правоохранители установили, что мужчина вел электронную переписку с жителем российского города Ростов-на-Дону, который "ставил задачу по распространению фейковых новостей о ситуации в Украине в политической, религиозной и социально-экономической сфере".

"После начала избирательной кампании гражданин РФ предоставлял исполнителю для распространения негативные материалы о визитах кандидатов на должность президента Украины к населенным пунктам области", – заявляет СБУ.

"Россиянин также через коммуникативные возможности социальных сетей подыскивал жителей Украины, которые имеют травматическое или пневматическое оружие с соответствующими разрешениями, для их дальнейшего привлечения к митингам и массовым беспорядков накануне и во время проведения выборов президента Украины", - выяснили сотрудники спецслужбы.

Ведется досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, следователи СБУ объявили подозрения в совершении преступлений против основ национальной безопасности еще двум жителям области, которых российские спецслужбы "привлекли к мероприятиям по подготовке к вмешательству в ход будущих выборов президента Украины".