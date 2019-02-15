В Киеве горел авиационный университет

В Киеве задымился корпус Национального авиационного университета, спасатели уже ликвидировали возгорание.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло на цокольном этаже четырехэтажного корпуса учебного заведения.

"Возгорание произошло в подсобном помещении, где находились столы и оргтехника. В ходе разведки было эвакуировано 5 человек, которые на момент возникновения пожара находились на цокольном этаже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 10:23 пожар на площади 30 кв.м. был локализован, а уже в 10:29 - ликвидирован.

"В результате возгорания повреждена мебель, оргтехника, закопчены стены и потолок помещения", - сообщили спасатели.

В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас устанавливается причина пожара.

В то же время, в опубликованных в Telegram сообщениях, студенты жаловались, что в заведении не включили пожарной сигнализации, поэтому они не вовремя покинули здание.