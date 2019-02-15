Лидер польской оппозиции сравнил свою страну с Украиной времен Януковича

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Пятница, 15 февраля 2019, 12:22

Лидер крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына сравнил нынешнюю ситуацию в Польше с Украиной Януковича.

Об этом он написал в Twitter.

"Конверты, взятки, неуплата счетов. В дополнение – отмашки одноразовым банкам, прокуратуре, службам, телевидению. Это Украина Януковича. Польша должна быть нормальной, западной страной. И будет. А виновные ответят", - написал Схетына.

Как сообщалось, польское издание Gazeta Wyborcza получило записи скрытых переговоров лидера партии власти "Право и справедливость" Ярослава Качиньского с австрийским бизнесменом Геральдом Биргфеллнером, из которых стало известно о планах Качиньского построить две высотки в центре Варшавы.

В двух башнях-близнецах (которые должны были назвать по именам братьев Качиньских) высотой 190 метров должны были разместиться квартиры, отель и резиденция фонда Института имени Леха Качиньского.

Здания должна была построить компания Srebrna, которая принадлежит фонду имени Леха Качиньского. В состав совета фонда входит и Ярослав Качиньский.

Инвестиции в проект должна была подготовить фирма Биргфеллнера. Запись переговоров свидетельствует, что его компания выполнила работы, однако Srebrna отказалась их оплатить. В разговоре Качиньский объясняет Биргфеллнеру, что проект пришлось остановить из-за отсутствия согласия местных властей Варшавы и большой заинтересованности СМИ в этом вопросе.

Позже стало известно, что Геральд Биргфеллнер рассказал в прокуратуре, что Качиньский заставил его вручить 50 тыс. злотых в конверте ксендзу из фонда, которому принадлежит компания Srebrna.

Подробнее о скандале с "пленками Качинского" - в статье: Темная сторона Качинского: что показал новый кассетный скандал в Польше

Европейская правда

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Темы: Польша Украина Янукович


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