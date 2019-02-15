Киевлянам объяснили, почему отопления подорожало на 40-60%

Стоимость отопления для киевлян в январе выросла на 40%, а иногда и на 60%, из-за роста тарифа и низкой температуры воздуха.

Об этом заявил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, сообщает пресс-служба городской власти.

"Температура в январе была на 2 градуса ниже (составляла -4,5ºС), чем среднемесячная за декабрь прошлого года. Кроме того, с января 2019 года начал действовать новый тариф", - сказал Лопатин.

Он подчеркнул, что именно эти два фактора стали причиной увеличения начислений в платежках за отопление.

Лопатин добавил, что по новому тарифу стоимость отопления и горячей воды выросла на 22,3%.

Он также напомнил, что начисление платы за отопление происходит по двум алгоритмам: в домах, где есть тепловые счетчики – распределение осуществляется пропорционально отапливаемой площади квартир, а там, где счетчик не работал, потребителям начисляют плату по средним начислениям за прошлый отопительный период.

В домах, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, применяется алгоритм по норме потребления, установленной органом местного самоуправления.

Лопатин уверяет, что исполнитель услуг корректирует эту норму ежемесячно, опираясь на фактическое количество дней поставки тепла и фактическую среднемесячную температуру воздуха.