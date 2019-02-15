Генштаб подготовил планы противодействия спецподразделениям РФ – Муженко

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Пятница, 15 февраля 2019, 12:29

Украинские военные обсудили противодействие спецподразделениям Российской Федерации со специалистами из 9 стран.

Об этом шла речь на конференции по вопросам развития Сил специальных операций ВС Украины, которая состоялась в Киеве, сообщает пресс-служба Минобороны.

При обсуждении вопросов повестки дня начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко указал следующее:

"Генеральным штабом проанализированы действия специальных подразделений РФ и у нас уже готовы планы противодействия на различные сценарии кризисных ситуаций. Наша задача - не снижать темп внедрения новых стандартов в подготовке, техническом оснащении и всестороннему обеспечении отечественных Сил специальных операций".

Отмечается, что представители органов военного управления Вооруженных Сил Украины и других военных формирований обменялись опытом со специалистами по вопросам Сил специальных операций Вооруженных сил США, Великобритании, Польши, Литовской Республики, Латвийской Республики, Эстонской Республики, Румынии, Королевства Дания и Канады.

Украинская правда

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Темы: Генштаб армия


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