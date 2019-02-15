Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генштаб подготовил планы противодействия спецподразделениям РФ – Муженко

Пятница, 15 февраля 2019, 11:29

Украинские военные обсудили противодействие спецподразделениям Российской Федерации со специалистами из 9 стран.

Об этом шла речь на конференции по вопросам развития Сил специальных операций ВС Украины, которая состоялась в Киеве, сообщает пресс-служба Минобороны.

При обсуждении вопросов повестки дня начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко указал следующее:

"Генеральным штабом проанализированы действия специальных подразделений РФ и у нас уже готовы планы противодействия на различные сценарии кризисных ситуаций. Наша задача - не снижать темп внедрения новых стандартов в подготовке, техническом оснащении и всестороннему обеспечении отечественных Сил специальных операций".

Отмечается, что представители органов военного управления Вооруженных Сил Украины и других военных формирований обменялись опытом со специалистами по вопросам Сил специальных операций Вооруженных сил США, Великобритании, Польши, Литовской Республики, Латвийской Республики, Эстонской Республики, Румынии, Королевства Дания и Канады.

Украинская правда
Темы: Генштабармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
Генштаб
ВСУ поразили три вражеских ПВО и четыре пункта управления – Генштаб
За минувшие сутки произошло 35 боевых столкновений с врагом – Генштаб
В течение суток произошло 27 боестолкновений, продолжаются тяжелые бои – Генштаб
Последние новости
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
Все новости...
Реклама: