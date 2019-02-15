В Киеве осквернили памятник воинам АТО

В Святошинском районе Киева неизвестные обрисовали красной краской памятник воинам АТО на улице Леся Курбаса.

Об этом 15 февраля сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сейчас правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к совершению правонарушения.

По данному факту следственный отдел Святошинского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.