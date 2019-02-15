В Киеве осквернили памятник воинам АТО

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Пятница, 15 февраля 2019, 12:55

В Святошинском районе Киева неизвестные обрисовали красной краской памятник воинам АТО на улице Леся Курбаса.

Об этом 15 февраля сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сейчас правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к совершению правонарушения. 

 

По данному факту следственный отдел Святошинского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

 

Украинская правда

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Темы: АТО Киев полиция


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