В Киеве осквернили памятник воинам АТО
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Пятница, 15 февраля 2019, 12:55
В Святошинском районе Киева неизвестные обрисовали красной краской памятник воинам АТО на улице Леся Курбаса.
Об этом 15 февраля сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Сейчас правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также разыскивают лиц, причастных к совершению правонарушения.
По данному факту следственный отдел Святошинского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК.
Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Украинская правда
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