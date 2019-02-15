Киевляне могут вернуть деньги, которые переплатили "Киевэнерго", – коммунальщики

Столичные жители, которые ранее получали услуги от ПАО "Киевэнерго" и имели переплаты за тепло или горячую воду, могут вернуть свои средства.

Об этом заявила финансовый директор КП "Киевтеплоэнерго" Екатерина Саркисова, сообщает сайт городской власти.

По ее словам, после перехода 1 мая 2018 года теплового комплекса столицы от "Киевэнерго" в управление КП "Киевтеплоэнерго", долги киевлян за полученные услуги перешли в новое КП, а переплаты за услуги остались в "Киевэнерго".

Чтобы вернуть переплату, потребителю необходимо обратиться с соответствующим заявлением в один из городских отделений Центра коммунального сервиса.

"ЦКС соберет полный пакет документов и передаст его на рассмотрение ПАО "Киевэнерго". Город контролирует этот вопрос, но окончательное решение принимает ПАО "Киевэнерго"", - говорится в сообщении.

"У нас уже есть примеры, когда люди неправомерно обращались за перерасчетом, то есть на самом деле у них не было переплат, и есть люди, которые уже подали заявления в ЦКС и получили переплаченные средства. Поэтому если есть вопросы, необходимо обязательно оформить свое заявление", - сказала Саркисова.

По ее данным, сейчас киевляне подали в ЦКС уже 8210 заявлений о переплатах перед ПАО "Киевэнерго" (3617 заявлений по централизованному отоплению и 4593 заявления по горячему водоснабжению) на общую сумму 8,7 миллиона гривен.

"По состоянию на 14 февраля уже произведен перерасчет и возвращено киевлянам переплат на общую сумму 118 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Напомним: