Киевляне могут вернуть деньги, которые переплатили "Киевэнерго", – коммунальщики

764 просмотра
Пятница, 15 февраля 2019, 14:25

Столичные жители, которые ранее получали услуги от ПАО "Киевэнерго" и имели переплаты за тепло или горячую воду, могут вернуть свои средства.

Об этом заявила финансовый директор КП "Киевтеплоэнерго" Екатерина Саркисова, сообщает сайт городской власти.

По ее словам, после перехода 1 мая 2018 года теплового комплекса столицы от "Киевэнерго" в управление КП "Киевтеплоэнерго", долги киевлян за полученные услуги перешли в новое КП, а переплаты за услуги остались в "Киевэнерго".

Чтобы вернуть переплату, потребителю необходимо обратиться с соответствующим заявлением в один из городских отделений Центра коммунального сервиса.

"ЦКС соберет полный пакет документов и передаст его на рассмотрение ПАО "Киевэнерго". Город контролирует этот вопрос, но окончательное решение принимает ПАО "Киевэнерго"", - говорится в сообщении.

"У нас уже есть примеры, когда люди неправомерно обращались за перерасчетом, то есть на самом деле у них не было переплат, и есть люди, которые уже подали заявления в ЦКС и получили переплаченные средства. Поэтому если есть вопросы, необходимо обязательно оформить свое заявление", - сказала Саркисова.

По ее данным, сейчас киевляне подали в ЦКС уже 8210 заявлений о переплатах перед ПАО "Киевэнерго" (3617 заявлений по централизованному отоплению и 4593 заявления по горячему водоснабжению) на общую сумму 8,7 миллиона гривен.

"По состоянию на 14 февраля уже произведен перерасчет и возвращено киевлянам переплат на общую сумму 118 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • В 2018 году у Киева закончился договор с "Киевэнерго", и с августа 2018 года функцию теплоснабжения города взяло на себя КП "Киевтеплоэнерго".
  • С мая 2018 года (когда передали теплосети от "Киевэнерго" в новое КП – ред.), в домах многих киевлян на несколько месяцев исчезла горячая вода.
  • Такая ситуация возникла потому, что НАК "Нафтогаз Украины" отказывалось подписывать контракт с КП "Киевтеплоэнерго" из-за нерешенной ситуации с долгами за газ. Речь шла почти о 5 миллиардах гривен (в эту сумму входили долги потребителей, а также штрафы и пеня, начисленные "Нафтогазом" компании "Киевэнерго").
  • Этот вопрос не могли решить до холодов.
  • 9 октября НАК "Нафтогаз" заявил, что подписал мировое соглашение с КП "Киевтеплоэнерго", поэтому примерно через неделю столичные жители получат горячую воду.
  • Но поставлять газ новому КП начали только с 12 октября, а горячую воду и отопление киевляне получили еще позже – только в конце октября.
  • По результатам мировой с Нафтогазом, Киев должен будет оплатить половину долга "Киевэнерго" (это 2,3 миллиарда гривен – ред.), но без штрафов и пени.
  • По данным КП "Киевтеплоэнерго", с октября 2018 года по январь 2019 года предприятие погасило 213 миллионов гривен долга.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев Ахметов отопление


powered by lun.ua
По теме
В Киеве осквернили памятник воинам АТО 15 февраля 2019, 12:55
Киевлянам объяснили, почему отопления подорожало на 40-60% 15 февраля 2019, 12:23
В Киеве горел авиационный университет 15 февраля 2019, 11:51
Все новости
Главные новости
За Мангера внесли 2,5 миллиона залога
Мангер может быть причастен к еще одному громкому нападению
Правительство упростило растаможку "евроблях"
За полдня в Донбассе погиб боец ​​и двое были ранены
Все новости
Образование

Как учить английский так, чтобы изучить

Опыт

Любовь преодолеет все. Три истории, которые придадут вам веры

исследование

Пять удивительных вещей, которые могут делать пчелы

Instagram дня

Невероятно реалистичная вышивка от украинки из США

Поиск по сайту
Архив
Весь архів