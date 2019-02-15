Еще одна страна ввела безвиз для украинцев

Уругвай с 15 февраля ввел безвизовый режим для граждан Украины.

Об этом сообщило в пятницу посольство Украины в Аргентине, которое также выполняет функции уругвайского посольства.

"Разрешенный гражданам Украины срок пребывания без визы на территории Уругвая составит 90 дней", - сообщили в посольстве. Дипломаты добавили, что срок может быть продлен на новый срок в 90 дней.

Для безвизовой поездки в Уругвай необходимо иметь действительный паспортный документ гражданина Украины для выезда за границу, удостоверение личности моряка или удостоверение личности на возвращение в Украину (в случае потери за границей паспорта и возвращения в Украину).

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или введении безвиза с 22 странами.

Европейская правда