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Еще одна страна ввела безвиз для украинцев

Пятница, 15 февраля 2019, 14:56

Уругвай с 15 февраля ввел безвизовый режим для граждан Украины.

Об этом сообщило в пятницу посольство Украины в Аргентине, которое также выполняет функции уругвайского посольства.

"Разрешенный гражданам Украины срок пребывания без визы на территории Уругвая составит 90 дней", - сообщили в посольстве. Дипломаты добавили, что срок может быть продлен на новый срок в 90 дней.

Для безвизовой поездки в Уругвай необходимо иметь действительный паспортный документ гражданина Украины для выезда за границу, удостоверение личности моряка или удостоверение личности на возвращение в Украину (в случае потери за границей паспорта и возвращения в Украину).

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или введении безвиза с 22 странами.

Европейская правда

Темы: безвиз
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