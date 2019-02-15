В Киеве горел магазин Roshen
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Пятница, 15 февраля 2019, 18:06
В Киеве возник пожар в магазине Roshen на улице Срибнокильской в Дарницком районе столицы.
Об этом сообщает сообщество Киев Оперативный в Facebook, обнародовав видео.
В свою очередь столичное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщает, что возгорание возникло на внешней стороне магазина на площади 5 кв.
Сообщается, что в 16:09 пожар был локализован, а в 16:13 - ликвидирован.
Погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается.
Украинская правда
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