В Киеве горел магазин Roshen

В Киеве возник пожар в магазине Roshen на улице Срибнокильской в ​​Дарницком районе столицы.

Об этом сообщает сообщество Киев Оперативный в Facebook, обнародовав видео.

В свою очередь столичное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщает, что возгорание возникло на внешней стороне магазина на площади 5 кв.

Сообщается, что в 16:09 пожар был локализован, а в 16:13 - ликвидирован.

Погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается.