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В ЦИК озвучили количество избирателей в Украине, но оно будет меняться

Пятница, 15 февраля 2019, 17:50

По состоянию на 14 февраля количество избирателей, которые потенциально будут включены в списки избирателей, составляет 29 миллионов 897 тысяч 548 человека.

Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает "Интерфакс-Украина".

Но эта цифра, по ее словам, будет меняться, в том числе, с учетом того, что процесс изменения адреса для голосования продлится до 25 марта.

Кроме того, еще будут учтены данные из специальных избирательных участков, которые создаются не позднее 30 дней до дня выборов.

"Наши граждане, которые остались на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей имеют все юридические возможности изменить место голосования. Поэтому только после получения предварительных избирательных списков у нас более-менее будет информация о том, какое количество избирателей, как ожидается, будет включено в списки", - пояснила Слипачук.

В то же время руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах заявил, что по состоянию на 14 февраля в Государственном реестре избирателей содержится 35 млн 541 тыс. 743 записи об избирателях, 34 млн 544 тыс. 993 из которых имеют избирательный адрес, а 996 тыс. 750 записаны с отметкой "выбыл".

Нн отметил, что в реестре есть 3 млн 109 тысяч 046 записей об умерших, которые хранятся в течение пяти лет согласно закону, 27 тыс. 616 записей о лицах без гражданства, 35 тыс. 917 записей о недееспособных лицах.

Напомним

  • Ранее в Государственном реестре избирателей заявили, что количество людей, которые будут внесены в списки избирателей на выборах президента 31 марта 2019, будет не слишком отличаться от количества избирателей в списках внеочередных выборов президента весной 2014 года.
  • Президентские выборы состоятся 31 марта.

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Темы: ЦИКвыборы президента 2019
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