Адвокат о состоянии Бекирова: инсулин не помогает

Крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, которого в оккупированном Крыму следственные РФ обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, не помогает назначенный после медосмотра инсулин.

Об этом сайту Крым.Реалии сообщил его адвокат Ислям Велиляев.

Из-за того, что ему не помогает инсулин, в Бекирова сохраняется повышенный уровень сахара в крови и появились боли в сердце.

"Сегодня я посетил Эдема Бекирова в СИЗО. Он постоянно жалуется на здоровье. У него постоянно высокое давление и уровень сахара. Это при том, что ему три раза в день делают инъекцию инсулина. Раньше, когда он принимал таблетированные препараты от сахара, они ему помогали - уровень сахара был в пределах нормы.

Кроме того, из-за того, что ему колют инсулин, у него появились боли в сердце и одышка. Инсулин, как известно, дает нагрузку на сердце. Спит он сидя, так ему легче", - рассказал адвокат.

В связи с этим защита сомневается в целесообразности назначенных Бекирову препаратов.

"Возникают обоснованные сомнения по поводу целесообразности назначенного Бекирову инсулина. Другими словами, я делаю вывод - это пустышка. Поясню, как происходит прием инсулина: он подходит к двери и через "кормушку" (небольшое отверстие в двери, через которое заключенным дают пищу - ред.) ему колют инсулин", - подчеркнул Велиляев.

Он заявил, что защита планирует добиться вывоза Бекирова в одну из городских больниц Симферополя для повторного медосмотра.

"На данный момент его нужно везти в городскую больницу и повторное обследование у эндокринолога, поскольку уровень сахара оставляет желать лучшего. По словам сотрудников медсанчасти при СИЗО, следующий плановый вывоз в больницу на медицинское обследование может быть только через три месяца.

Естественно, ждать такое количество времени мы не будем. Мы будем ежедневно писать всевозможные жалобы и ходатайства следователю и руководству СИЗО о том, чтобы его как можно скорее вывезли в больницу для осмотра", - добавил адвокат.

В Федеральной службе исполнения наказаний России пока не комментировали заявление адвоката о состоянии Бекирова.

Напомним: