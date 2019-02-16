Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине почти на $700 млн

314 просмотров
Суббота, 16 февраля 2019, 01:28

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год - почти до 700 миллионов долларов.

Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

Пакет включает "Закон относительно ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". Смета помощи Украине по этому Закону увеличена и утверждена в объеме $445,7 млн долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть дополнительных средств будет направлена ​​на увеличение до 115 млн долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки Украины по программе "Международное военное финансирование".

"Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн долларов, ранее выделенных Пентагоном на указанные цели, составляет почти 695 700 миллионов долларов США", - подчеркнули в посольстве.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Украина


powered by lun.ua
По теме
Трамп официально оповестил Конгресс о введении чрезвычайного положения 16 февраля 2019, 00:12
"Азов" сотрудничает с экстремистами США, чтобы продвигать собственную международную программу -Bellingcat 15 февраля 2019, 22:38
Трамп заявил о введении чрезвычайного положения 15 февраля 2019, 18:44
Все новости
Главные новости
Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине почти на $700 млн
"Азов" сотрудничает с экстремистами США, чтобы продвигать собственную международную программу -Bellingcat
Порошенко обещает принятие "азовского пакета" санкций уже в начале недели
Новости дня: арест Мангера, дело "Приватбанка" против РФ и "прикрытие" трудоустройства ФЛП
Все новости
Фото

Как лекарства побеждают рак

Любовь

Как это – быть парой и жить вместе

Опыт

Любовь преодолеет все. Три истории, которые придадут вам веры

Опыт

Как бывший танкист стал уникальным кукольником

Поиск по сайту
Архив
Весь архів