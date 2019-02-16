В России задержали американского инвестора

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Суббота, 16 февраля 2019, 02:15

В Москве по подозрению в мошенничестве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что в пятницу, 15 февраля, суд продлил содержание под стражей Калви на 72 часа. Ожидается, что вопрос о его аресте суд рассмотрит в субботу, 16 февраля.

"Следователи просят об аресте шести человек, среди них, кроме Калви, четверо россиян и француз Филипп Дельпаль.

Инвестиционный фонд подтвердил задержание своих сотрудников и отметил, что "действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний", а касаются коммерческого спора, связаного с банком "Восточный", - говорится в сообщении.

По данным российских СМИ, следователь в суде заявил, что Калви подозревают в хищении в банке "Восточный" 2,5 миллиарда рублей с помощью схемы с участием Первого коллекторского бюро.

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Темы: Росcия США


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