В России задержали американского инвестора

В Москве по подозрению в мошенничестве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что в пятницу, 15 февраля, суд продлил содержание под стражей Калви на 72 часа. Ожидается, что вопрос о его аресте суд рассмотрит в субботу, 16 февраля.

"Следователи просят об аресте шести человек, среди них, кроме Калви, четверо россиян и француз Филипп Дельпаль.

Инвестиционный фонд подтвердил задержание своих сотрудников и отметил, что "действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний", а касаются коммерческого спора, связаного с банком "Восточный", - говорится в сообщении.

По данным российских СМИ, следователь в суде заявил, что Калви подозревают в хищении в банке "Восточный" 2,5 миллиарда рублей с помощью схемы с участием Первого коллекторского бюро.