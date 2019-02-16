Стрельба в США: 6 погибших

В результате стрельбы в городе Аврора (штат Иллинойс, США) погибли 6 человек, в том числе нападавший, еще 6 правоохранителей получили ранения.

Об этом сообщает АР со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что стрельбу устроили в офисе компании Henry Pratt Company.

Позже полиция назвала имя нападавшего, им оказался 45-летний Гари Мартин - он работал в компании, где произошла стрельба.

"Гари Мартин убил 5 человек, прежде чем был убит полицией", - заявила начальник полиции города Аврора Кристен Зиман.

Она также сообщила, что 5 сотрудников полиции получили ранения.

"Все они отправлены в местный госпиталь, их состояние стабильное", - рассказала Зиман.

По ее словам, еще один полицейский получил травму, но не в результате выстрела.