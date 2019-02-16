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В Киеве обещают скользкую субботу

Суббота, 16 февраля 2019, 07:59

16 февраля в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.

Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, ожидается северо-западный ветер, 5-10 м/с, температура днем 3-5º тепла.

На территории Украины в субботу осадки ожидаются на северо-востоке и востоке - дождь, мокрый снег. На западе - переменная облачность, в остальных областях - облачно, ветер западный - северо-западный.

 

По данным Укргидрометцентра, в течение 16-18 февраля во горах Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

Украинская правда
Темы: погодаКиев
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