В Киеве обещают скользкую субботу

16 февраля в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.

Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, ожидается северо-западный ветер, 5-10 м/с, температура днем 3-5º тепла.

На территории Украины в субботу осадки ожидаются на северо-востоке и востоке - дождь, мокрый снег. На западе - переменная облачность, в остальных областях - облачно, ветер западный - северо-западный.

По данным Укргидрометцентра, в течение 16-18 февраля во горах Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность 3 уровня.