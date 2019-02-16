В Киеве обещают скользкую субботу

86 просмотров
Суббота, 16 февраля 2019, 08:59

16 февраля в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.

Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, ожидается северо-западный ветер, 5-10 м/с, температура днем 3-5º тепла.

На территории Украины в субботу осадки ожидаются на северо-востоке и востоке - дождь, мокрый снег. На западе - переменная облачность, в остальных областях - облачно, ветер западный - северо-западный.

 

По данным Укргидрометцентра, в течение 16-18 февраля во горах Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода Киев


powered by lun.ua
По теме
После мягких выходных ждите немного снега и колебаний температуры 15 февраля 2019, 14:59
На выходных погода порадует 15 февраля 2019, 11:08
Синоптик говорит, что к Украине подкрадывается весна 14 февраля 2019, 12:03
Все новости
Главные новости
ООС: Боевики били из минометов и ПТРК, 1 погибший, 2 раненых
Мюллер рекомендует более 19 лет заключения для Манафорта
Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине почти на $700 млн
"Азов" сотрудничает с экстремистами США, чтобы продвигать собственную международную программу -Bellingcat
Все новости
Фото

10 невероятных средиземноморских островов, о которых вы не слышали

соцсети

(Не)романтический День Валентина в Facebook

Фото

Фантастические 3D картины, выполненные карандашом

мнение

Откладывать на ребенка: когда начать и зачем это делать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів