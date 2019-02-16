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В ОПЗ заявили, что запуск завода отложили на месяц - СМИ

Суббота, 16 февраля 2019, 08:31

Запуск Одесского припортового завода откладывается до марта.

Об этом заявил первый заместитель гендиректора предприятия Николай Щуриков, пишет "Думская". 

По словам Щурикова, компания "Энергетический эквивалент", с которой ОПЗ заключил договор о переработке давальческого сырья, выполнила все требования, в том числе перечислила задаток, позволивший разморозить выплату зарплат рабочим.

"Но ... выяснилось, что "Укртрансгаз" не может по техническим причинам оформить нового поставщика газа на ОПЗ. Всем, у кого осталось терпение и возможность, придется ждать конца этого месяца, когда по закону можно будет заменить поставщика газа и начать получать газ для запуска производства на заводе", - сообщил представитель ОПЗ. 

Напомним,

  • Ранее Щуриков сообщил, что Одесский припортовый заключил договор с компанией "Энергетический эквивалент", которая должна была обеспечить поставки сырья по давальческой схеме и 25 января номинирует газ для работы завода в феврале. 
  • Запустить ОПЗ планировалось 1 февраля
  • По словами Щурикова, это последняя попытка запуска ОПЗ: "Если этот контракт не начнет работать, возможности в дальнейшем восстановить производство не будет", заявил он. 

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Темы: ОПЗОдесса
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