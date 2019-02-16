В ОПЗ заявили, что запуск завода отложили на месяц - СМИ

Запуск Одесского припортового завода откладывается до марта.

Об этом заявил первый заместитель гендиректора предприятия Николай Щуриков, пишет "Думская".

По словам Щурикова, компания "Энергетический эквивалент", с которой ОПЗ заключил договор о переработке давальческого сырья, выполнила все требования, в том числе перечислила задаток, позволивший разморозить выплату зарплат рабочим.

"Но ... выяснилось, что "Укртрансгаз" не может по техническим причинам оформить нового поставщика газа на ОПЗ. Всем, у кого осталось терпение и возможность, придется ждать конца этого месяца, когда по закону можно будет заменить поставщика газа и начать получать газ для запуска производства на заводе", - сообщил представитель ОПЗ.

Напомним,